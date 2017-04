Une aide supplémentaire pour le maintien à domicile

Le programme de subventions pour les propriétaires de commerces et services pour favoriser l'accessibilité est toujours disponible. Il couvre 50% du coût des travaux d'accessibilité, jusqu'à 4000 $ pour le volet régulier et 10 000 $ pour les projets spéciaux. «L'objectif est d'optimiser l'accès sans obstacle aux personnes en situation de handicap. Plus de choix et d'accès pour nos citoyennes et citoyens ou encore pour les gens de passage, c'est rentable pour tous», conclut le maire.