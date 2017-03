Un guide et un portail Web pour les familles d'enfant handicapé

Un guide et un portail Web sont maintenant accessibles aux familles d'enfant handicapé.

Il y a trois ans que ce projet a vu le jour lorsque quatre organismes de la région ont eu l'idée de venir en aide à ces familles. Le Centre de stimulation l'Envol, l'Association pour l'intégration sociale des Bois-Francs, Handicap action autonomie Bois-Francs et l'Ami-Temps ont tous unis leurs efforts pour déposer le projet à la table d'Enfance-jeunesse-famille Arthabaska-Érable.

Puis, il y a quelques mois, le Centre de stimulation l'Envol, porteur du dossier, a déposé un projet à l'Office des personnes handicapées du Québec afin de créer le portail Web pour les familles de la région. Avec le portail en question, le côté éphémère d'un guide papier n'allait plus être un problème.

«Les préoccupations sont principalement les mêmes pour ces parents et ces outils leur permettront d'y répondre, car c'est parfois difficile de trouver des informations justes et fiables», a mentionné la chargée de projet du guide Garder le cap et mère de quatre enfants, dont un présente un diagnostic de trouble de spectre de l'autisme, Sonia Carter.

Le guide renferme 360 pages et a été imprimé en 600 exemplaires et a été distribué lors d’une conférence de presse annonçant les deux projets. Il sera également remis aux familles d'enfants handicapés qui fréquentent la Commission scolaire des Bois-Francs et disponible au sein des quatre organismes partenaires.

Les avantages de l'Internet

Divisé en sept sections (À propos, Familles, Guide, Outils, Blogue, Webinaires et Contact), le portail Web sera alimenté par l'Envol. Prochainement, il sera possible de communiquer avec l'un des intervenants afin d'avoir des réponses à certaines questions que pourront se poser les parents.

On y retrouve également les informations à propos de tous les organismes de la région qui peuvent aider les parents. «Je n'ai pas connaissance qu'un tel portail Web existe et c'est très exportable», a noté Mme Carter.

Le portail est déjà en ligne au garderlecap.ca.